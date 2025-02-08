Если заморозить войну, то РФ использует украинские ресурсы для нового наступления, - Зеленский

Зеленский отметил, что прекращение огня без деоккупации захваченных территорий даст возможность России заработать триллионы долларов на украинских природных ресурсах и использовать эти средства для наращивания военной силы и дальнейшего наступления.

"Просто сисфайр (прекращение огня - ред.) - это значит дать паузу, пусть он разрабатывает, зарабатывает эти триллионы. Он (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) будет зарабатывать деньги, потом поднимет свою экономику, поднимет свою армию и снова пойдет войной", - подчеркнул украинский президент.

Он отметил, что Украина готова открыть доступ к своим полезным ископаемым для совместной разработки с США, но только после деоккупации и при условии получения надежных гарантий безопасности.

"Нам нужно защитить себя, свое государство. Мы готовы открыть инвестирование и зарабатывать вместе, если вы поможете нам с защитой. Усильте санкции, можно оттолкнуть Путина - и мы вместе будем разрабатывать наши полезные ископаемые", - добавил он.

По словам Зеленского, в ближайшее время состоится несколько встреч с представителями американской администрации для обсуждения деталей возможного сотрудничества.