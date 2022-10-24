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"Якщо не встигнемо відступити - хана": окупант пожалівся на складнощі на фронті (перехоплення)

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Херсон, Понеділок 24 жовтня 2022 19:07
"Якщо не встигнемо відступити - хана": окупант пожалівся на складнощі на фронті (перехоплення) Фото: ЗСУ проводять контрнаступ в Херсонській області (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Військовослужбовці РФ на херсонському напрямку збираються відступати - один з батальйонів майже розбитий та деморалізований.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розмову окупанта з сестрою, перехоплену Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Військовий заявив, що новини з фронту погані - через декілька днів його батальйон збирається відступати. Мовляв, це єдина можливість вижити. Наразі, за його словами, з усього складу БТГ залишилось 100-150 людей - решта вбиті або поранені.

"Тут новини погані, х*хли готують наступ. Будемо відступати, якщо встигнемо, якщо ні, то все - хана. Поки що ми єдині, хто тут залишився, а команди на відступ нема… Поки що живий, як буде - не знаю. Тут взагалі ж*па повна", - пожалівся він сестрі.

Під час контрнаступу ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів, в яких живуть понад 12 тисяч осіб. По інформації Генштабу, окупанти поступово евакуюють “держустанови” з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму. Вони також вивозять майно та документи з міста.

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