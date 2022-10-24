"Если не успеем отступить – хана": оккупант пожаловался на сложности на фронте (перехват)
Военнослужащие РФ на херсонском направлении собираются отступать - один из батальонов почти разбит и деморализован.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на разговор оккупанта с сестрой, перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Военный заявил, что новости с фронта плохие - через несколько дней его батальон собирается отступать. Мол, это единственная возможность выжить. По его словам, из всего состава БТГ осталось 100-150 человек - остальные убиты или ранены.
"Здесь новости плохие, х*хлы готовят наступление. Будем отступать, если успеем, если нет, то все - хана. Пока мы единственные, кто здесь остался, а команды на отступление нет… Пока жив, как будет - не знаю. Здесь вообще ж*па полная", - пожаловался он сестре.
Во время контрнаступления ВСУ освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек. По информации Генштаба, оккупанты постепенно эвакуируют "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым. Они также вывозят имущество и документы из города.