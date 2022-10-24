ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Если не успеем отступить – хана": оккупант пожаловался на сложности на фронте (перехват)

Новина українською →
Херсон, Понедельник 24 октября 2022 19:07
"Если не успеем отступить – хана": оккупант пожаловался на сложности на фронте (перехват) Фото: ЗСУ проводят контрнаступление в Херсонской области (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Военнослужащие РФ на херсонском направлении собираются отступать - один из батальонов почти разбит и деморализован.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на разговор оккупанта с сестрой, перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Военный заявил, что новости с фронта плохие - через несколько дней его батальон собирается отступать. Мол, это единственная возможность выжить. По его словам, из всего состава БТГ осталось 100-150 человек - остальные убиты или ранены.

"Здесь новости плохие, х*хлы готовят наступление. Будем отступать, если успеем, если нет, то все - хана. Пока мы единственные, кто здесь остался, а команды на отступление нет… Пока жив, как будет - не знаю. Здесь вообще ж*па полная", - пожаловался он сестре.

Во время контрнаступления ВСУ освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек. По информации Генштаба, оккупанты постепенно эвакуируют "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым. Они также вывозят имущество и документы из города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему