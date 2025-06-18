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Если у вашего кота есть буква "М" на лбу, то вы должны знать эти нюансы

Среда 18 июня 2025 09:33
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Если у вашего кота есть буква "М" на лбу, то вы должны знать эти нюансы Какое имеет значение буква "М" на лбу у кота (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У некоторых котов, особенно таби, на лбу четко виден узор в форме буквы "М". Многие считают это просто случайностью, но и наука, и фольклор имеют свои версии.

Почему появляется эта метка, что она означает и какие легенды о ней имеют сотни лет, рассказывает РБК-Украина.

Буква "М" на лбу котов - не просто милый окрас. В древности эту метку считали священной, а сегодня ученые уже имеют четкое объяснение ее появления. Действительно ли эта буква имеет мистическое происхождение? И что говорит о ней генетика?

Что за "М" и где ее можно увидеть

Этот узор наиболее характерен для таби-котов - животных с тигровыми или пятнистыми полосами.

Именно при таких окрасах на лбу формируется темная метка в виде буквы "М". Она видна особенно четко у кошек с классическим (мраморным), макрелевым (тигровым) или пятнистым таби-окрасом.

Старые легенды: кот пророка, Иисуса и Мухаммеда

Существует несколько версий происхождения "М" у котов в фольклоре разных культур:

Исламская легенда говорит, что пророк Мухаммед очень любил свою кошку Муэззу. Когда она спала на его одежде, он отрезал рукав, чтобы не беспокоить ее. В благодарность Аллах подарил кошке знак уважения - букву "М" на лбу, как символ благословения.

В христианской традиции есть версия, что во время рождения Иисуса маленький кот согревал младенца своим телом. Мария погладила его, оставив на лбу первую букву своего имени - "М".

У египтян коты были священными. И хотя "М" как буква латиницы тогда не существовала, особые метки на лбу считались знаком избранности.

Что говорит наука: генетика, пигментация и типы coat pattern

А теперь к сухой правде. Метка "М" - это генетически заложенная часть таби-окраса. Она формируется под влиянием определенного типа пигмента, который образует полосы или узоры на лбу.

Основные типы coat pattern:

Макрель таби - полосатый, с вертикальными линиями, где "М" видно лучше всего

Классический таби - с крупными завитками на боках и характерной "М"

Пятнистый таби - вместо полос пятна, но "М" может сохраняться

Тикед таби - минимум узоров, но легкий силуэт "М" все равно возможен

Ген Agouti регулирует переключение пигмента в шерсти - он ответственен за полосатость и эту метку. Именно он создает те мелкие "переключения" цвета в шерстинках, которые визуально складываются в букву.

Можно ли считать кота с "М" особенным?

Наличие "М" не влияет на характер или здоровье животного. Но благодаря легендам и визуальной особенности таких котов часто считают мудрыми, мистическими или даже талисманами.

Кстати, среди самых известных кошек с такой меткой - Мейн-куны, абиссинские и много беспородных любимцев.

Буква "М" на лбу у кота - это не магия, а генетика. Но вряд ли кто-то запретит вам видеть в этом нечто большее.

Ведь коты с "М" и вправду имеют какой-то особый, почти древний вид. Возможно, в каждом из них до сих пор живет древняя легенда.

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При написании материала были использованы источники: The Cat Fanciers' Association, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Genetic Science Learning Center, University of Utah.

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