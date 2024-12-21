Якщо Усик переможе Ф'юрі: яке звання отримає українець і чи буде ще один реванш

Вже сьогодні, 21 грудня, в аравійському Ер-Ріяді відбудеться довгоочікуваний поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Більшість експертів віддають перевагу нашому боксеру. Якщо прогнози справдяться, що український чемпіон робитиме далі?
РБК-Україна представляє можливі сценаріїв розвитку подій після перемоги Усика.
Нагадаємо, що на відміну від травневого поєдинку, зараз титул абсолютного чемпіона на кону не стоїть. У червні українець добровільно відмовився від поясу IBF. Вакантний пояс дістався британцю Даніелю Дюбуа, який переміг співвітчизника Ентоні Джошуа.
Отже битва піде за три основних пояси - WBC, WBA та WBO, які належать Усику. Перемога над Ф'юрі буде означати, що українець збереже ці титули. Як його кар'єра може розвиватися в подальшому. Пропонуємо найбільш вірогідні варіантів розвитку подій.
Піти з великого боксу з гордо піднятою головою у статусі непереможеного чемпіона – не найгірший варіант для 37-річного спортсмена. Цей крок зрозуміють.
Хоча той же Ф'юрі, а за ним Дюбуа і ще кілька елітних боксерів, обов'язково скажуть, що українець злякався і саме від них утік на пенсію. Організації запропонують Усику створені саме для таких випадків титули "суперчемпіона" або "чемпіона у відпустці" з пріоритетним правом на титульний бій, як тільки він захоче повернутися.
Зараз у такий розвиток не дуже віриться. Усик ще не виглядає втомленим від боксу, тому, скоріш за все шоу продовжиться.
Дуже малоймовірно. Друга поспіль перемога українця остаточно розставить всі крапки над "і". Промоутер британця Френк Воррен нещодавно повідомив, що пункт про третій бій є в контракті. Але лише за умови перемоги Ф'юрі.
Теоретично сторони можуть домовитись про трилогію і в разі успіху українця. Але це повинен бути дуже непереконливий, суперечливий успіх. Коли вердикт суддів ставитимуть під великий сумнів. Втім, навряд чи й в такому випадку поєдинок вдасться розкрутити до рівня двох перших.
Мартін Баколе (фото: instagram.com/martin_bakole)
Коли один боєць володіє декількома поясами і в нього немає одного суперника, який би влаштовував усіх, починаються проблеми. Організаціям не вигідно, щоб чемпіон тримав титул, довго не виходячи на захист. А якщо організацій три й у кожної – свій претендент і лідери рейтингів.
Станом на зараз, без урахування Ф'юрі, у рейтингах суперваговиків лідирують – Мартін Баколе з ДР Конго (WBA та IBF), Агіт Кабайєл з Німеччини (WBC) та китаєць Чжан Чжілей (WBO). Крім того, у WBA є регулярний чемпіон – Кубрат Пулєв з Болгарії, а у WBO – тимчасовий чемпіон – новозеландець Дзофеф Паркер. І всі вони претендують на титульні поєдинки, не бажаючи чекати поки Усик вишикує їх у чергу.
Топові боксери проводять не більше двох поєдинків на рік. Тому, щоб задовільнити інтереси трьох організацій знадобиться мінімум півтора року. Якщо не вдається домовитися про єдиного претендента, організації діють просто – встановлюють термін, до закінчення якого чемпіон повинен провести захист. І якщо цього не відбувається, оголошують титул вакантним.
З такою проблемою свого часу стикався Володимир Кличко. Усик може стати перед дилемою, від якого титулу відмовитися, щоби захистити інший.
Дзофеф Паркер (фото: instagram.com/joeboxerparker)
Найбільш логічний і вірогідний сценарій. Говорячи про поєдинок, ми відштовхуємося від того, що чемпіоном IBF є Дюбуа. Хоча у британця на лютий намічений перший захист титулу. Щойно визначився й претендент – Паркер. Ймовірність того, що новозеландець виграє, невисока. Хоча він вже не раз дивував боксерську спільноту, залишаючи ні з чим британця Дерека Чісору (двічі), американця Деонтея Вайдлера та китайця Чжан Чжілея.
Перемога Паркера навряд чи влаштує й Усика. Він не настільки розкручений, ніж Дюбуа. Тому протистояння з ним буде значно менш цікавим. А от повторний поєдинок українця з британцем та ще й за титул абсолютного чемпіона – цілком потягне на новий "поєдинок століття". Якщо командам чемпіонів вдасться домовитися, бій відбудеться не раніше другої половини 2025 року.
Даніель Дюбуа (фото: Getty Images)
Раніше ми розповідали про те, що буде з титулами та кар'єрою Усика, якщо він програє Ф'юрі.
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