Если Усик победит Фьюри: какое звание получит украинец и будет ли еще один реванш

Уже сегодня, 21 декабря, в аравийском Эр-Рияде состоится долгожданный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Большинство экспертов отдают предпочтение нашему боксеру. Если прогнозы оправдаются, что украинский чемпион будет делать дальше?
РБК-Украина представляет возможные сценарии развития событий после победы Усика.
Напомним, что в отличие от майского поединка, сейчас титул абсолютного чемпиона на кону не стоит. В июне украинец добровольно отказался от пояса IBF. Вакантный пояс достался британцу Даниэлю Дюбуа, который победил соотечественника Энтони Джошуа.
Так что битва пойдет за три основных пояса - WBC, WBA и WBO, которые принадлежат Усику. Победа над Фьюри будет означать, что украинец сохранит эти титулы. Как его карьера может развиваться в дальнейшем. Предлагаем наиболее вероятные варианты развития событий.
Уйти из большого бокса с гордо поднятой головой в статусе непобежденного чемпиона - не самый плохой вариант для 37-летнего спортсмена. Этот шаг поймут.
Хотя тот же Фьюри, а за ним Дюбуа и еще несколько элитных боксеров, обязательно скажут, что украинец испугался и именно от них сбежал на пенсию. Организации предложат Усику созданные именно для таких случаев титулы "суперчемпиона" или "чемпиона в отпуске" с приоритетным правом на титульный бой, как только он захочет вернуться.
Сейчас в подобное развитие событий не очень верится. Усик еще не выглядит уставшим от бокса, поэтому, скорее всего шоу продолжится.
Очень маловероятно. Вторая подряд победа украинца окончательно расставит все точки над "і". Промоутер британца Фрэнк Уоррен недавно сообщил, что пункт о третьем бое есть в контракте. Но только при условии победы Фьюри.
Теоретически стороны могут договориться о трилогии и в случае успеха украинца. Но это должен быть очень неубедительный, противоречивый успех. Когда вердикт судей будут ставить под большое сомнение. Впрочем, вряд ли и в таком случае поединок удастся раскрутить до уровня двух первых.
Мартин Баколе (фото: instagram.com/martin_bakole)
Когда один боец владеет несколькими поясами и у него нет одного соперника, который бы устраивал всех, начинаются проблемы. Организациям не выгодно, чтобы чемпион держал титул, долго не выходя на защиту. А если организаций три и у каждой - свой претендент и лидеры рейтингов.
По состоянию на сейчас, без учета Фьюри, в рейтингах супертяжей лидируют - Мартин Баколе из ДР Конго (WBA и IBF), Агит Кабайел из Германии (WBC) и китаец Чжан Чжилей (WBO). Кроме того, у WBA есть регулярный чемпион - Кубрат Пулев из Болгарии, а у WBO - временный чемпион - новозеландец Дзофеф Паркер. И все они претендуют на титульные поединки, не желая ждать пока Усик выстроит их в очередь.
Топовые боксеры проводят не более двух поединков в год. Поэтому, чтобы удовлетворить интересы трех организаций понадобится минимум полтора года. Если не удается договориться о едином претенденте, организации действуют просто - устанавливают срок, до истечения которого чемпион должен провести защиту. И если этого не происходит, объявляют титул вакантным.
С такой проблемой в свое время сталкивался Владимир Кличко. Усик может стать перед дилеммой, от какого титула отказаться, чтобы защитить другой.
Дзофеф Паркер (фото: instagram.com/joeboxerparker)
Наиболее логичный и вероятный сценарий. Говоря о поединке, мы отталкиваемся от того, что чемпионом IBF является Дюбуа. Хотя у британца на февраль намечена первая защита титула. Только что определился и претендент - Паркер. Вероятность того, что новозеландец выиграет, невысока. Хотя он уже не раз удивлял боксерское сообщество, оставляя ни с чем британца Дерека Чисору (дважды), американца Деонтея Уайдлера и китайца Чжан Чжилея.
Победа Паркера вряд ли устроит и Усика. Он не настолько раскручен, чем Дюбуа. Поэтому противостояние с ним будет гораздо менее интересным. А вот повторный поединок украинца с британцем, да еще и за титул абсолютного чемпиона - вполне потянет на новый "поединок века". Если командам чемпионов удастся договориться, бой состоится не раньше второй половины 2025 года.
Даниэль Дюбуа (фото: Getty Images)
Ранее мы рассказывали о том, что будет с титулами и карьерой Усика, если он проиграет Фьюри.
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