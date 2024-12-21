Если Усик победит Фьюри: какое звание получит украинец и будет ли еще один реванш

Напомним, что в отличие от майского поединка, сейчас титул абсолютного чемпиона на кону не стоит. В июне украинец добровольно отказался от пояса IBF. Вакантный пояс достался британцу Даниэлю Дюбуа, который победил соотечественника Энтони Джошуа.

Так что битва пойдет за три основных пояса - WBC, WBA и WBO, которые принадлежат Усику. Победа над Фьюри будет означать, что украинец сохранит эти титулы. Как его карьера может развиваться в дальнейшем. Предлагаем наиболее вероятные варианты развития событий.

Завершение карьеры

Уйти из большого бокса с гордо поднятой головой в статусе непобежденного чемпиона - не самый плохой вариант для 37-летнего спортсмена. Этот шаг поймут.

Хотя тот же Фьюри, а за ним Дюбуа и еще несколько элитных боксеров, обязательно скажут, что украинец испугался и именно от них сбежал на пенсию. Организации предложат Усику созданные именно для таких случаев титулы "суперчемпиона" или "чемпиона в отпуске" с приоритетным правом на титульный бой, как только он захочет вернуться.

Сейчас в подобное развитие событий не очень верится. Усик еще не выглядит уставшим от бокса, поэтому, скорее всего шоу продолжится.

Трилогия с Фьюри

Очень маловероятно. Вторая подряд победа украинца окончательно расставит все точки над "і". Промоутер британца Фрэнк Уоррен недавно сообщил, что пункт о третьем бое есть в контракте. Но только при условии победы Фьюри.

Теоретически стороны могут договориться о трилогии и в случае успеха украинца. Но это должен быть очень неубедительный, противоречивый успех. Когда вердикт судей будут ставить под большое сомнение. Впрочем, вряд ли и в таком случае поединок удастся раскрутить до уровня двух первых.

Мартин Баколе (фото: instagram.com/martin_bakole)

Защита и вероятные отказы от титулов

Когда один боец владеет несколькими поясами и у него нет одного соперника, который бы устраивал всех, начинаются проблемы. Организациям не выгодно, чтобы чемпион держал титул, долго не выходя на защиту. А если организаций три и у каждой - свой претендент и лидеры рейтингов.

По состоянию на сейчас, без учета Фьюри, в рейтингах супертяжей лидируют - Мартин Баколе из ДР Конго (WBA и IBF), Агит Кабайел из Германии (WBC) и китаец Чжан Чжилей (WBO). Кроме того, у WBA есть регулярный чемпион - Кубрат Пулев из Болгарии, а у WBO - временный чемпион - новозеландец Дзофеф Паркер. И все они претендуют на титульные поединки, не желая ждать пока Усик выстроит их в очередь.

Топовые боксеры проводят не более двух поединков в год. Поэтому, чтобы удовлетворить интересы трех организаций понадобится минимум полтора года. Если не удается договориться о едином претенденте, организации действуют просто - устанавливают срок, до истечения которого чемпион должен провести защиту. И если этого не происходит, объявляют титул вакантным.

С такой проблемой в свое время сталкивался Владимир Кличко. Усик может стать перед дилеммой, от какого титула отказаться, чтобы защитить другой.

Дзофеф Паркер (фото: instagram.com/joeboxerparker)

Объединительный бой за титул IBF

Наиболее логичный и вероятный сценарий. Говоря о поединке, мы отталкиваемся от того, что чемпионом IBF является Дюбуа. Хотя у британца на февраль намечена первая защита титула. Только что определился и претендент - Паркер. Вероятность того, что новозеландец выиграет, невысока. Хотя он уже не раз удивлял боксерское сообщество, оставляя ни с чем британца Дерека Чисору (дважды), американца Деонтея Уайдлера и китайца Чжан Чжилея.

Победа Паркера вряд ли устроит и Усика. Он не настолько раскручен, чем Дюбуа. Поэтому противостояние с ним будет гораздо менее интересным. А вот повторный поединок украинца с британцем, да еще и за титул абсолютного чемпиона - вполне потянет на новый "поединок века". Если командам чемпионов удастся договориться, бой состоится не раньше второй половины 2025 года.

Даниэль Дюбуа (фото: Getty Images)