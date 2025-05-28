Якщо України не буде на саміті НАТО, то це перемога Путіна, - Зеленський

Якщо Україну не запросять на саміт НАТО у червні, то це буде перемогою російського диктатора Володимира Путіна над Альянсом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Як зазначив глава держави, Україна отримала сигнали від партнерів щодо участі на саміті НАТО. Але Зеленський наголосив, що Україна хотіла б мати абсолютно відкриту розмову з партнерами.
На його думку, якщо України не буде на червневому саміті НАТО, то це буде перемога Путіна над Альянсом.
"Важливо яка участь і який результат участі для України в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, в Гаазі 24-25 червня відбудеться саміт НАТО. ЗМІ повідомляють, що нібито США виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт.
Втім, держсекретар США Марко Рубіо заперечив такі заяви. Він зазначив, що не знає, звідки взяла така інформація.
Глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп наголосив, що рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО ухвалюють не США, а генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
Зеленський також наголошував, що Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена на саміті НАТО.
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