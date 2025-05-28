Если Украины не будет на саммите НАТО, то это победа Путина, - Зеленский

Как отметил глава государства, Украина получила сигналы от партнеров по участию на саммите НАТО. Но Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы иметь абсолютно открытый разговор с партнерами.

По его мнению, если Украины не будет на июньском саммите НАТО, то это будет победа Путина над Альянсом.

"Важно какое участие и какой результат участия для Украины в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно. На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами", - сказал Зеленский.



