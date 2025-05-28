Если Украины не будет на саммите НАТО, то это победа Путина, - Зеленский

Если Украину не пригласят на саммит НАТО в июне, то это будет победой российского диктатора Владимира Путина над Альянсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Как отметил глава государства, Украина получила сигналы от партнеров по участию на саммите НАТО. Но Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы иметь абсолютно открытый разговор с партнерами.
По его мнению, если Украины не будет на июньском саммите НАТО, то это будет победа Путина над Альянсом.
"Важно какое участие и какой результат участия для Украины в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно. На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами", - сказал Зеленский.
Напомним, в Гааге 24-25 июня состоится саммит НАТО. СМИ сообщают, что якобы США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит.
Впрочем, госсекретарь США Марко Рубио опроверг такие заявления. Он отметил, что не знает, откуда взяла такая информация.
Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО принимают не США, а генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
Зеленский также отмечал, что Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена на саммите НАТО.
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