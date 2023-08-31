Якщо Україна не переможе Росію, це коштуватиме дорого для всіх, - глава МЗС Литви

Ландсбергіс поставив риторичне запитання, чому Україні не надаються всі необхідні для перемоги важелі.

"Або ситуація не вважалася досить серйозною, або був страх перед тим, що станеться з Росією, якщо ми дамо Україні досить великий "кийок" і важелі будуть ефективними, і ядерна держава (Росія, - ред.) програє розпочату нею війну", - заявив міністр.

За його словами, світ, у якому "сила робить право", дуже небезпечний. При цьому Ландсбергіс додав, що зараз на Україну чиниться необґрунтований тиск.

"Якщо вони не можуть рухатися досить швидко, дехто може сказати: "Шкода, тепер їм доведеться вести переговори". Ми не можемо потрапити в цю пастку", - додав він.

Міністр підкреслив, що українці показали, що "у них є потенціал, щоб виграти цю війну".

"Ми повинні чітко розуміти, що якщо Україна не переможе, то це буде коштувати дорожче для всіх. Це коштуватиме Вірменії, Молдові, Україні, Грузії, можливо, навіть нам, країнам Балтії та полякам", - сказав Ландсбергіс.

На запитання, чи впевнений він у тому, що єдність ЄС щодо України збережеться, Ландсбергіс відповів, що "єдність зберігається, коли є лідерство".

Підтримка України з боку Литви

Литва підтримує Україну в повномасштабній війні проти Росії. Вільнюс надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти РФ і підтримує прагнення України вступити в НАТО.

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники створити коаліцію з розмінування України.

Крім того, Литва відправила Україні пакет військової допомоги на 40 млн євро до Дня Незалежності.

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