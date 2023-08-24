Литва відправила Україні пакет військової допомоги на 40 млн євро до Дня Незалежності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви .

Пакет містить боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, радари морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, засоби боротьби з дронами та багато іншого. Україні також буде передано ракетні комплекси NASAMS.

За даними міністерства, за перші сім місяців цього року військова підтримка, яка вже передана Литвою Україні, включає вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв, боєприпаси до гранатометів.

Литва також готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України, сприяє навчанню українських солдатів, проводить для них курси, інструктори литовської армії також беруть участь в операції "Інтерфлекс", під час якої разом з іншими союзниками НАТО навчають Українські солдати тонкощі бою.

Поранені в боях українські солдати одужують у Литві. Лікувально-реабілітаційні установи вже ухвалили близько 200 поранених захисників України, планується ухвалити ще більше.

Нагадаємо, президента Литви Гітанас Науседа під час візиту до Києва 23 серпня заявив, що його країна передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

NASAMS - пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах, NASAMS може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіусу дії.