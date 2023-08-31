Если Украина не победит Россию, то это будет стоить дорого для всех, - глава МИД Литвы

Ландсбергис задал риторический вопрос, почему Украине не предоставляются все необходимые для победы рычаги.

"Либо ситуация не считалась достаточно серьезной, либо был страх перед тем, что произойдет с Россией, если мы дадим Украине достаточно большую "дубинку" и рычаги будут эффективными, и ядерная держава (Россия, - ред.) проиграет начатую ею войну", - заявил министр.

По его словам, мир, в котором "сила делает право", очень опасен. При этом Ландсбергис добавил, что сейчас на Украину оказывается необоснованное давление.

"Если они не могут двигаться достаточно быстро, некоторые могут сказать: "Жаль, теперь им придется вести переговоры". Мы не можем попасть в эту ловушку", - добавил он.

Министр подчеркнул, что украинцы показали, что "у них есть потенциал, чтобы выиграть эту войну".

"Мы должны четко понимать, что если Украина не победит, то это будет стоить дороже для всех. Это будет стоить Армении, Молдове, Украине, Грузии, возможно, даже нам, странам Балтии и полякам", - сказал Ландсбергис.

На вопрос, уверен ли он в том, что единство ЕС по Украине сохранится, Ландсбергис ответил, что "единство сохраняется, когда есть лидерство".

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Вильнюс предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против РФ и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Во время встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.

Кроме того, Литва отправила Украине пакет военной помощи на 40 млн евро ко Дню Независимости.

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