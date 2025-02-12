Если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории, - Зеленский

Альтернативой вступления Украины в НАТО, является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью для The Guardian.

Как отметил президент, Украина не поддерживает использование войск Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве военного контингента в Украине после завершения полномасштабной войны.

"Мы за контингент, если это часть гарантий безопасности, подчеркну, без Америки это невозможно, без Америки гарантии безопасности - это не гарантии безопасности в полном составе, какими они должны быть", - пояснил он.

Зеленский отметил, что военный контингент должен быть, впрочем интеграция Украины в НАТО является самым дешевым вариантом.

"Если мы не в НАТО, то НАТО должно быть в Украине. Какая армия у РФ - 1,5 млн будет на 2025 год. Армия Украины должна быть как минимум 1,5 млн. Нам нужно 1,5 млн. У нас 1 млн, нам дадут 500 тысяч? Их столько нет, нет такого количества в Европе", - отметил он.

По словам президента, Украина должна иметь такую же армию, как и в России. При этом ее необходимо не только финансировать, но и вооружать. Несмотря на то, что президенту США Дональду Трампу не нравится идея с интеграцией Украины в Альянс, все же Киев согласен с тем, что на оборону необходимо тратить не менее 5% от ВВП.

"Это нужно уже Европе - увеличивать производство, количественный и качественный состав своей армии. Поэтому идея Макрона (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.), я говорю, если это часть - да, если будет 100-150 тысяч военных из Европы, да. Новсе равно, мы не выйдем на то количество армии, которая напротив (в России, ред.)", - пояснил он.