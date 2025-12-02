ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Якщо Трамп зазнає невдачі. У НАТО є "план Б" щодо миру в Україні з трьох пунктів

Євросоюз, Вівторок 02 грудня 2025 21:42
UA EN RU
Якщо Трамп зазнає невдачі. У НАТО є "план Б" щодо миру в Україні з трьох пунктів Фото: країни-члени НАТО сумніваються, що РФ погодиться на мирний план США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Європейські союзники по НАТО висловлюють сумніви у тому, що США вдасться досягти миру в Україні. Через це в Альянсі розробили альтернативний варіант на випадок провалу плану американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Вісім дипломатів з країн-членів НАТО розповіли виданню на умовах анонімності, що сумніваються на конструктивну роль російського диктатора Володимира Путіна у переговорах. Вони зауважили, що РФ навпаки посилила удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Співрозмовники заявили, що "європейські погляди присутні за столом переговорів", попри відсутність представників ЄС на переговорах у Москві.

Альтернативний план НАТО

Одне з джерел Радіо Свобода вважає, що російський диктатор не захоче йти на компроміс. За його словами, європейським партнерам Києва доведеться вдаватися до альтернативного плану, який складається з:

  • збільшення кількості зброї для України на полі бою;
  • більшої підтримки української економіки;
  • посилення санкцій проти Росії.

Один з посадовців НАТО переконаний, що Путін "не зрушить ні на крок", причому, за його словами, це станеться не через Україну чи США.

"Єдиною причиною провалу буде непохитність Росії. Єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти - це повна капітуляція України", - сказав він.

Мирний план США

Нагадаємо, Україна та США протягом останніх тижнів неодноразово зустрічалися для обговорення мирного плану Сполучених Штатів. Подробиці щодо документа залишаються невідомими.

США створили мирний план із 28 пунктів, проте сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що у документі після допрацювання залишилось 20 пунктів.

Згідно з інформацією ЗМІ, обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Зокрема, Україна не згодна віддавати РФ неокуповані території Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Російська Федерація Війна в Україні мирний план США
Новини
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить