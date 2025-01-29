Якщо Трамп хоче змусити Путіна прийти до миру, він зможе це зробити, - Зеленський

"Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що сподівається, що потенційна мирна угода буде чимось більшим, ніж просто аркуш паперу.

"Ми хочемо, щоб він (Трамп, - ред.) був на боці справедливості, на боці України", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, риторика Трампа стосовно Путіна та переговорів є "справедливою та справедливою". Він додав, що це саме те, чого боїться російський диктатор - щоб сильний лідер підтримував Україну.

Глава держави також закликав посилити міжнародний тиск на Путіна, зокрема з боку Китаю, щоб досягнення миру та "більш широких гарантій безпеки".

"Я вважаю, що одних лише гарантій з боку Європи ніколи не буде достатньо. Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США, від президента Трампа цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що перед повномасштабним вторгненням Росії він попросив колишнього президента Джо Байдена та його команду вжити превентивних дій, наприклад, запровадити санкції проти РФ. Зеленський також додав, що просив зброю, але, за його словами, йому сказали, що її нададуть, лише якщо Росія нападе.

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, і ми воювали самі", - констатував він.