Если Трамп хочет заставить Путина прийти к миру, он сможет это сделать, - Зеленский

"Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что надеется, что потенциальное мирное соглашение будет чем-то большим, чем просто лист бумаги.

"Мы хотим, чтобы он (Трамп, - ред.) был на стороне справедливости, на стороне Украины", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, риторика Трампа в отношении Путина и переговоров является "справедливой и честной". Он добавил, что это именно то, чего боится российский диктатор - чтобы сильный лидер поддерживал Украину.

Глава государства также призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы достичь мира и "более широких гарантий безопасности".

"Я считаю, что одних только гарантий со стороны Европы никогда не будет достаточно. Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что перед полномасштабным вторжением России он попросил бывшего президента Джо Байдена и его команду предпринять превентивные меры, например, ввести санкции против РФ. Зеленский также добавил, что просил оружие, но, по его словам, ему сказали, что его предоставят только если Россия нападет.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на Соединенные Штаты как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, и мы воевали сами", - констатировал он.