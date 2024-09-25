Якщо Росія атакує українські АЕС, потрібно буде негайно втрутитися, - Дуда

Як зазначив Дуда, Росія вже атакувала Запорізьку АЕС і непрацюючу Чорнобильську АЕС. Однак це, на щастя, не призвело до ядерної катастрофи.

"Є ризик атак на інші електростанції - Рівненську чи Хмельницьку - і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів", - наголосив президент Польщі.