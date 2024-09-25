Если Россия атакует украинские АЭС, нужно будет немедленно вмешаться, - Дуда

Как отметил Дуда, Россия уже атаковала Запорожскую АЭС и неработающую Чернобыльскую АЭС. Однако это, к счастью, не привело к ядерной катастрофе.

"Есть риск атак на другие электростанции - Ровенскую или Хмельницкую - и мы должны это учитывать. Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться и вызвать экспертов", - подчеркнул президент Польши.