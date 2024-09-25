Если Россия атакует украинские АЭС, нужно будет немедленно вмешаться, - Дуда

Опасность нанесения Россией ударов по украинским атомным электростанциям существует. В случае атак Польша должна немедленно вмешаться и вызвать экспертов.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Как отметил Дуда, Россия уже атаковала Запорожскую АЭС и неработающую Чернобыльскую АЭС. Однако это, к счастью, не привело к ядерной катастрофе.
"Есть риск атак на другие электростанции - Ровенскую или Хмельницкую - и мы должны это учитывать. Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться и вызвать экспертов", - подчеркнул президент Польши.
Напомним, 21 сентября глава украинского МИД Андрей Сибига предупредил, что россияне готовят атаки на объекты ядерной энергетики Украины.
После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне с помощью китайских спутников снимают ядерные объекты Украины. Не исключено, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.
По словам Зеленского, план России предусматривает атаки уже этой осенью, и у Украины есть соответствующая информация.
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