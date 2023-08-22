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Якщо РФ застосує ядерну зброю, жбурляння нею іншими країнами стане питанням часу, - Данілов

Вівторок 22 серпня 2023 13:30
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Якщо РФ застосує ядерну зброю, жбурляння нею іншими країнами стане питанням часу, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо Росія застосує ядерну зброю, то її використання іншими країнами стане питанням короткого проміжку часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ секретаря РНБО Олексія Данілова напередодні саміту Міжнародної Кримської платформи.

"Він (Путін - ред.) може лякати чим завгодно. Але якщо не дай боже буде використання ядерної зброї, тоді відповідь світу має бути миттєва та відповідна. І якщо хтось буде робити вигляд, що цього не сталося, тоді питання - коли почнеться жбурляння ядерною зброєю іншими країнами, які її мають. Це питання тільки короткого проміжку часу", - сказав він.

При цьому Данілов вважає, що Китай не надасть Путіну погодження жбурлятися ядерними тактичними снарядами. Він впевнений, що диктатор має попередження з цього приводу.

Секретар РНБО також додав, що відповідальні країни розуміють, що у разі застосування ядерної зброї, мова йтиме вже не просто про межу відносин України та Росії.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Розвідка США не має сумнів у тому, що Росія вже перевезла першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

При цьому керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.

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РНБО Олексій Данілов Російська Федерація
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