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Если РФ применит ядерное оружие, швыряние им другими странами станет вопросом времени, - Данилов

Вторник 22 августа 2023 13:30
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Если РФ применит ядерное оружие, швыряние им другими странами станет вопросом времени, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Если Россия применит ядерное оружие, его использование другими странами станет вопросом короткого промежутка времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление секретаря СНБО Алексея Данилова в преддверии саммита Международной Крымской платформы.

"Он (Путин - ред.) может пугать чем угодно. Но если не дай бог будет использование ядерного оружия, тогда ответ мира должен быть мгновенным и соответствующим. И если кто-то будет делать вид, что этого не произошло, тогда вопрос - когда начнется швыряние ядерным оружием другими странами, у которых оно есть. Это вопрос только короткого промежутка времени", - сказал он.

При этом Данилов считает, что Китай не предоставит Путину согласование швыряться ядерными тактическими снарядами. Он уверен, что у диктатора есть предупреждение по этому поводу.

Секретарь СНБО также добавил, что ответственные страны понимают, что в случае применения ядерного оружия речь пойдет уже не просто о пределе отношений Украины и России.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва передала Минску ракетные комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Разведка США не сомневается в том, что Россия уже перевезла первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь.

При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

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СНБО Алексей Данилов Российская Федерация
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