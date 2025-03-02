Якщо Путіна не зупинити, він піде до Молдови і, можливо, до Румунії, - Макрон

Він зазначив, що Росія становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи.

"На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він (Путін, - ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут в Європі", - сказав Макрон

На думку президента Франції, якщо Путіна ніхто не зупинить, він "обов’язково піде до Молдови і, можливо, далі до Румунії".

"На карту поставлена ​​наша безпека", - додав Еммануель Макрон.