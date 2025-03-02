Якщо Путіна не зупинити, він піде до Молдови і, можливо, до Румунії, - Макрон

Російський диктатор Володимир Путін може піти до Молдови, і, можливо, до Румунії, якщо його не зупинити. На карту поставлена безпека Європи.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Tribune.
Він зазначив, що Росія становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи.
"На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він (Путін, - ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут в Європі", - сказав Макрон
На думку президента Франції, якщо Путіна ніхто не зупинить, він "обов’язково піде до Молдови і, можливо, далі до Румунії".
"На карту поставлена наша безпека", - додав Еммануель Макрон.
Наразі Франція є одним з ключових партнерів України. Українська армія отримує від Франції військову допомогу, зокрема, артилерію, літаки Mirage 2000, броньовані машини, боєприпаси, далекобійні ракети, засоби ППО та інше озброєння.
Крім того, президент Франції Еммануель Макрон першим запропонував ідею розглянути можливість розміщення в Україні миротворчого контингенту.
Днями Макрон відвідав Вашингтон, де з президентом США Дональдом Трампом обговорили війну в Україні. Це сталося перед тим, як між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом спалахнув конфлікт.
Макрон та прем'єр Британії виступають посередниками між Україною та США, допомагаючи налагодити діалог.
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