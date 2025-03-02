Если Путина не остановить, он пойдет в Молдову и, возможно, в Румынию, - Макрон

Сотрудничество Украины и Франции

Сейчас Франция является одним из ключевых партнеров Украины. Украинская армия получает от Франции военную помощь, в частности, артиллерию, самолеты Mirage 2000, бронированные машины, боеприпасы, дальнобойные ракеты, средства ПВО и другое вооружение.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон первым предложил идею рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческого контингента.

На днях Макрон посетил Вашингтон, где с президентом США Дональдом Трампом обсудили войну в Украине. Это произошло перед тем, как между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом вспыхнул конфликт.

Макрон и премьер Великобритании выступают посредниками между Украиной и США, помогая наладить диалог.

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