Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою, - Кемерон

Якщо не зупинити російського диктатора Володимира Путіна в Україні, він повернеться за добавкою.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Він підкреслив, що Британія повинна зрозуміти, як змінився світ.

"Сили, що формують його - палія війни в Кремлі (Путін, - ред.) - агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює уми молоді, - ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу в колишній стан", - заявив міністр.

Він додав, що надія - це не політика.

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів в кінцевому підсумку руйнує британські інтереси і коштує британцям життя", - підкреслив Кемерон.

Допомога від Британії

Раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс сказав, що Лондон надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб надати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайну" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.