Якщо Путіна не зупинити, ціна для всіх буде набагато вищою, - президент Молдови

У Санду запитали, чи зможе Україна вижити без підтримки країн Заходу і які можуть бути наслідки припинення або скорочення цієї підтримки для України, а також для Молдови.

"Усі мають розуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинять, а якщо Путіна не зупинити, ціна для всіх буде набагато вищою. Звичайно, Україна приносить вищу жертву", - сказала вона.

За її словами, якщо Кремль не зупинити, то всім доведеться понести набагато вищі витрати. І в інтересах усіх, не тільки в інтересах України і в інтересах Молдови, щоб Україна виграла цю війну, щоб їй допомогли.

Молдова навчає українських саперів

Санду розраховує і вірить у єдність демократичного світу і сподівається, що Україна продовжить отримувати всю необхідну їй підтримку.

Також президентка заявила, що Молдова намагається допомогти всім, чим може, включно з навчанням українських саперів, наданням підтримки великій кількості біженців, які вирішили залишитися в Молдові, наданням гуманітарної підтримки.

"Щоразу, коли в мене є можливість, я говорю про необхідність підтримати Україну", - сказала вона.

Вплив РФ на Молдову

Нагадаємо, проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах, які пройшли у листопаді.

Крім того, Кишинів намагається боротися з російською пропагандою. У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.