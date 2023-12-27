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Если Путина не остановить, цена для всех будет намного выше, - президент Молдовы

Архивное фото: Президент Молдовы Майя Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин самостоятельно не остановится в Украине, если только его самого не остановить.

Об этом заявил президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.md.

У Санду спросили, сможет ли Украина выжить без поддержки стран Запада и какие могут быть последствия прекращения или сокращения этой поддержки для Украины, а также для Молдовы.

"Все должны понимать, что Путин не остановится, если его не остановят, а если Путина не остановить, цена для всех будет намного выше. Конечно, Украина приносит более высокую жертву", - сказала она.

По ее словам, если Кремль не остановить, то всем придется понести гораздо более высокие расходы. И в интересах всех, не только в интересах Украины и в интересах Молдовы, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы ей помогли.

Молдова учит украинских саперов

Санду рассчитывает и верит в единство демократического мира и надеется, что Украина продолжит получать всю необходимую ей поддержку.

Также президент заявила, что Молдова пытается помочь всем, чем может, включая обучение украинских саперов, оказание поддержки большому количеству беженцев, которые решили остаться в Молдове, предоставление гуманитарной поддержки. 

"Каждый раз, когда у меня есть возможность, я говорю о необходимости поддержать Украину", - сказала она.

Влияние РФ на Молдову

Напомним, пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.

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