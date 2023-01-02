Якщо Путін збереже обличчя, це стане останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, - посол

Якщо російському диктатору Володимиру Путіну вдасться зберегти своє обличчя після розв'язання війни проти України, це остаточно покладе край повоєнному порядку, який склався після Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постпреда Польщі в ООН Кшиштофа Щерського в інтерв'ю "Польському агентству преси" .

Він зазначив, що проходження цього року залежатиме від того, чи відбудеться перелом у війні Росії проти України та за яких умов.

"Для змісту миру найважливішим питанням є те, як будуть вирішуватися питання з Росією. Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм?" - сказав Щерський.

За словами постпреда, якщо це станеться, це відкриє шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни, тобто позбавлення РФ інструментів грати роль глобальної наддержави (у тому числі в ООН), віддача під міжнародний суд воєнних злочинців, включно з Путіним, а також виплата воєнних репарацій.

Так, Щерський вважає, що якщо візьме гору варіант "наведення порядку" і збереження обличчя Путіна, це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, які символізують принципи Статуту ООН".

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що процес виключення РФ з Радбезу не буде коротким і легким, але немає нічого нереального, якщо над цим постійно працювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.