ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Якщо Путін збереже обличчя, це стане останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, - посол

Новость на русском →
Понеділок 02 січня 2023 15:20
Якщо Путін збереже обличчя, це стане останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, - посол Фото: постпред Польщі в ООН Кшиштоф Щерський (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо російському диктатору Володимиру Путіну вдасться зберегти своє обличчя після розв'язання війни проти України, це остаточно покладе край повоєнному порядку, який склався після Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постпреда Польщі в ООН Кшиштофа Щерського в інтерв'ю "Польському агентству преси".

Він зазначив, що проходження цього року залежатиме від того, чи відбудеться перелом у війні Росії проти України та за яких умов.

"Для змісту миру найважливішим питанням є те, як будуть вирішуватися питання з Росією. Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм?" - сказав Щерський.

За словами постпреда, якщо це станеться, це відкриє шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни, тобто позбавлення РФ інструментів грати роль глобальної наддержави (у тому числі в ООН), віддача під міжнародний суд воєнних злочинців, включно з Путіним, а також виплата воєнних репарацій.

Так, Щерський вважає, що якщо візьме гору варіант "наведення порядку" і збереження обличчя Путіна, це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, які символізують принципи Статуту ООН".

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що процес виключення РФ з Радбезу не буде коротким і легким, але немає нічого нереального, якщо над цим постійно працювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін ООН Польща Війна Росії проти України
NEWS
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України