Если Путин сохранит лицо, это станет последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, - посол

Если российскому диктатору Владимиру Путину удастся сохранить свое лицо после развязывания войны против Украины, это окончательно положит конец послевоенному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постпреда Польши в ООН Кшиштофа Щерского в интервью "Польскому агентству прессы" .

Он отметил, что прохождение этого года будет зависеть от того, произойдет ли перелом в войне России против Украины и при каких условиях.

"Для содержания мира важнейшим вопросом является то, как будут решаться вопросы с Россией. Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм?" - сказал Щерский.

По словам постпреда, если это произойдет, это откроет путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны, то есть лишение РФ инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдача под международный суд военных преступников, включая Путина, а также выплата военных репараций.

Так, Щерский считает, что если гору возьмет вариант "наведения порядка" и сохранения лица Путина, это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизирующего принципы Устава ООН".

Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что процесс исключения РФ из Совбеза не будет коротким и легким, но нет ничего нереального, если над этим постоянно работать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.