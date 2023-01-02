ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Если Путин сохранит лицо, это станет последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, - посол

Новина українською →
Понедельник 02 января 2023 15:20
Если Путин сохранит лицо, это станет последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, - посол Фото: постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Если российскому диктатору Владимиру Путину удастся сохранить свое лицо после развязывания войны против Украины, это окончательно положит конец послевоенному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постпреда Польши в ООН Кшиштофа Щерского в интервью "Польскому агентству прессы".

Он отметил, что прохождение этого года будет зависеть от того, произойдет ли перелом в войне России против Украины и при каких условиях.

"Для содержания мира важнейшим вопросом является то, как будут решаться вопросы с Россией. Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм?" - сказал Щерский.

По словам постпреда, если это произойдет, это откроет путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны, то есть лишение РФ инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдача под международный суд военных преступников, включая Путина, а также выплата военных репараций.

Так, Щерский считает, что если гору возьмет вариант "наведения порядка" и сохранения лица Путина, это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизирующего принципы Устава ООН".

Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что процесс исключения РФ из Совбеза не будет коротким и легким, но нет ничего нереального, если над этим постоянно работать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин ООН Польша Война России против Украины
NEWS
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины