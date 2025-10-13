Якщо Путін не врегулює конфлікт в Україні, йому буде погано, - Трамп

Американський лідер підкреслив: якщо Путін не піде на врегулювання, "це обернеться для нього погано".

На запитання журналіста про те, який урок можна винести з переговорів і мирного процесу, щоб застосувати його в Москві і спробувати покласти край війні між Росією і Україною, Трамп відповів, що "головне - ніколи не здаватися".

"Просто ніколи не здавайтеся. Знаєте, минулого тижня там загинуло понад 7 тис. військових - переважно солдатів, і, якщо бути чесним, трохи більше російських, ніж українських. Але тільки подумайте: щотижня вони втрачають від 5 тис. до 7 тис. солдатів. Це безумство", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що вважав це питання одним із найпростіших. За його словами, "залагодити конфлікт, який триває вже 31 або 32 роки, теоретично набагато складніше, ніж вирішити конфлікт, який триває три роки".

За його словами, це війна, яка триває вже три роки і "вона ніколи не повинна була початися".

Він також підкреслив, що українці "тримаються дуже гідно" і показали себе "відмінними бійцями".

"Я думаю, що президент Путін мав би чудовий вигляд, якби врегулював цей конфлікт. І я думаю, що він збирається це зробити - але подивимося. А якщо ні, для нього це буде погано", - підсумував Трамп.