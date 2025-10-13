Если Путин не урегулирует конфликт в Украине, ему будет плохо, - Трамп

Американский лидер подчеркнул: если Путин не пойдет на урегулирование, "это обернется для него плохо".

На вопрос журналиста о том, какой урок можно извлечь из переговоров и мирного процесса, чтобы применить его в Москве и попытаться положить конец войне между Россией и Украиной, Трамп ответил, что "главное - никогда не сдаваться".

"Просто никогда не сдавайтесь. Знаете, на прошлой неделе там погибло более 7 тыс. военных - в основном солдат, и, если быть честным, немного больше российских, чем украинских. Но только подумайте: каждую неделю они теряют от 5 тыс. до 7 тыс. солдат. Это безумие", - сказал Трамп.

Он также отметил, что считал этот вопрос одним из самых простых. По его словам, "уладить конфликт, который продолжается уже 31 или 32 года, теоретически гораздо сложнее, чем решить конфликт, который длится три года".

По его словам, это война, которая идет уже три года и "она никогда не должна была начаться".

Он также подчеркнул, что украинцы "держатся очень достойно" и показали себя "отличными бойцами".

"Я думаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы урегулировал этот конфликт. И я думаю, что он собирается это сделать - но посмотрим. А если нет, для него это будет плохо", - подытожил Трамп.