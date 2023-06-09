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Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, Угорщину треба виключити з Альянсу, - польський генерал

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П'ятниця 09 червня 2023 12:35
Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, Угорщину треба виключити з Альянсу, - польський генерал Фото: Вальдемар Скшипчак (polityka.pl)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Угорщини було вдосталь часу, щоб визначитися - вона на боці Альянсу чи Росії. Якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан буде шантажувати НАТО, то країну слід виключити з організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського експерта, колишнього командувача Сухопутних військ Польщі Вальдемара Скшипчака в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, НАТО дало достатньо часу Угорщині, щоб вона "отямилася".

"Якщо Угорщина є на боці Путіна, то їй треба показати "жовту картку" і сказати так: якщо ви не зміните позицію, то виходите з НАТО. Не може бути так, що Угорщина тероризує весь Альянс, потрібно перервати угорський шантаж у НАТО. Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, то Угорщину треба виключити з Альянсу", - сказав генерал.

Скшипчак додав, що в Альянсі не може бути країн, які грають на боці обох сторін. Так, НАТО є монолітною структурою, відкритою для тих, хто захищає демократію, свободу і мир.

"Треба чітко сказати: позиція Орбана шкодить єдності НАТО. Будапешту треба дати зрозуміти: або він з НАТО, або проти. У другому випадку така Угорщина не потрібна Альянсу, вона є для Організації політичним та економічним тягарем. Для країн, з такою позицією, як в Орбана, не може бути місця в Альянсі", - наголосив генерал.

Позиція Угорщини у війні

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну Угорщина зайняла двозначну позицію. Країна зберегла тісні політичні та економічні відносини з РФ.

Зокрема, Угорщина блокує введення деяких санкцій проти Росії, а також виділення коштів Євросоюзу для допомоги Україні.

Орбан також відомий своїми антиукраїнськими цинічними заявами. Так, він заявляв, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії.

Окрім того, нещодавно уряд Угорщини оприлюднив відео, яке нібито має закликати людей до швидшого встановлення миру в Україні. Проте у відео Крим був зображений як частина Росії, а не України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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