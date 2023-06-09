Если Орбан хочет шантажировать НАТО, Венгрию нужно исключить из Альянса, - польский генерал

У Венгрии было достаточно времени, чтобы определиться - она на стороне Альянса или России. Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет шантажировать НАТО, страну следует исключить из организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского эксперта, бывшего командующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака в интервью "Укринформу" .

По его словам, НАТО дало достаточно времени Венгрии, чтобы она "пришла в себя".

"Если Венгрия на стороне Путина, то ей нужно показать "желтую карточку" и сказать так: если вы не измените позицию, то выходите из НАТО. Не может быть так, что Венгрия терроризирует весь Альянс, нужно прервать венгерский шантаж в НАТО. Если Орбан хочет шантажировать НАТО, то Венгрию надо исключить из Альянса", - сказал генерал.

Скшипчак добавил, что в Альянсе не может быть стран, которые играют на стороне обеих сторон. Так, НАТО является монолитной структурой, открытой для тех, кто защищает демократию, свободу и мир.

"Нужно четко сказать: позиция Орбана вредит единству НАТО. Будапешту нужно дать понять: либо он с НАТО, либо против. Во втором случае такая Венгрия не нужна Альянсу, она является для Организации политическим и экономическим бременем. Для стран с такой позицией, как у Орбана, не может быть места в Альянсе", - подчеркнул генерал.

Позиция Венгрии в войне

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Венгрия заняла двусмысленную позицию. Страна сохранила тесные политические и экономические отношения с РФ.

В частности, Венгрия блокирует введение некоторых санкций против России, а также выделение средств Евросоюза для помощи Украине.

Орбан также известен своими антиукраинскими циничными заявлениями. Так, он заявлял, что Украина якобы не может выиграть войну против России.

Кроме того, недавно правительство Венгрии обнародовало видео, которое якобы должно призвать людей к более быстрому установлению мира в Украине. Однако в видео Крым был изображен как часть России, а не Украины.

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