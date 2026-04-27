Якщо мобілізувати 1,6 млн тих, хто ще не служив, ротація стане можливою, - Решетилова

"За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 мільйона осіб - це ті люди, які можуть зараз поповнити військо. Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація", - наголосила вона.

Решетилова додала, що зараз відбувається пошук правильної комунікації з тією частиною громадян, яка самоусунулася від захисту держави.

"Держава шукає ці шляхи, а суспільство зі свого боку має згадати про свою відповідальність. На мою думку, це справа не тільки поліції, Міноборони, командування Сухопутних військ. Медіа, громадський сектор мають допомагати правильно відбудувати цю комунікацію", - вважає омбудсмен.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у Верховній Раді готують зміни до підходів мобілізації. Нардеп Федір Веніславський розповів, що нові правила передбачатимуть ширше залучення військових на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур.

Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оцінюючи поточну ситуацію, зазначав, що ефективність мобілізації можна оцінити на рівні 6-7 балів із 10.