Головна » Новини » Політика

Збиття дрона або літака РФ може стати оголошенням війни, - французький депутат

Середа 15 жовтня 2025 15:40
Збиття дрона або літака РФ може стати оголошенням війни, - французький депутат Фото: голова французької делегації до ПАРЄ Бертран Буікс (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Маловічко Юлія

У Франції заявили, що збиття російського дрона чи літака країною НАТО може стати актом оголошення війни. Однак європейські країни все одно цілком готові боротися з Росією.

Про це заявив голова французької делегації до ПАРЄ Бертран Буікс в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми маємо розуміти, що якщо ми зіб’ємо якийсь дрон або, можливо, одного дня, як Туреччина, зіб’ємо літак - це може стати оголошенням війни", - сказав Буікс.

Однак він зазначив, що на сьогодні серед європейських країн є велика готовність боротися з Росією. І це є великою зміною.

На питання, чи йдеться про зміни у свідомості політиків Європи, французький депутат відповів, що вони відбулись і у свідомості громадськості.

"Бо тепер ми бачимо дрони в Німеччині, Швеції, Данії. Франція регулярно спостерігає російські літаки поблизу або підводні човни біля своїх берегів. Тож сьогодні є справжнє занепокоєння цією ситуацією. Це вже щось, що перейшло нову межу", - заявив Буікс.

Також голова французької делегації в ПАРЄ додав, що після першого інциденту з дронами в країні НАТО, в Польщі, моделі реагування на загрозу еволюціонували.

"Бо тепер у Німеччині заявили, що збиватимуть будь-який дрон у своєму повітряному просторі", - сказав Буікс.

Нагадаємо, 15 жовтня генсек НАТО Марк Рютте заявив що альянс має всі засоби та повноваження, щоб захистити кожен дюйм свого повітряного простору і території.

Зазначимо, що 15 жовтня міністри НАТО зібрались в Бельгії для обговорення оборони території Альянсу. Однією з тем стало збиття російських літаків та дронів - створення єдиної системи реагування на загрози.

Франція Російська Федерація
Новини
