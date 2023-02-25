UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якщо Китай надасть зброю Росії, ми накладемо суворі санкції, - Байден

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю американського президента Джо Байдена телеканалу ABC News.

"Я мав дуже відверту розмову із Сі Цзіньпіном з цього питання. І я зауважив йому: Це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні", - розповів політик.

Байден зазначив, що нагадав главі КНР, як сотні приватних компаній залишили російський ринок - від McDonald’s до Exxon, і так в усіх сферах.

"Я сказав: Якщо ви втягнетеся в таку саму жорстокість, підтримаєте ці звірства, ви можете відчути такі самі наслідки", - підкреслив президент США.

Водночас, за його словами, Сполучені Штати досі не бачили, щоб Китай передавав РФ летальну допомогу.

У відповідь на запитання, чи означатиме "червону лінію", якщо Китай передасть РФ зброю, Байден наголосив: "Ми накладемо суворі санкції на кожного, хто це зробить".

Нагадаємо, CNN пише, що Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденКитайВійна Росії проти України