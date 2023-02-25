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Если Китай предоставит оружие России, мы наложим суровые санкции, - Байден

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского президента Джо Байдена телеканалу ABC News.

"У меня был очень откровенный разговор с Си Цзиньпином по этому вопросу. И я заметил ему: Это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, что, по моему мнению, реально. Вы видели, что произошло, когда остальной мир, в частности Европа, почувствовавшая жестокость Путина в Украине", - рассказал политик.

Байден отметил, что напомнил главе КНР, как сотни частных компаний покинули российский рынок - от McDonald's до Exxon, и так во всех сферах.

"Я сказал: Если вы втянетесь в такую же жестокость, поддержите эти зверства, вы можете ощутить такие же последствия", - подчеркнул президент США.

В то же время, по его словам, Соединенные Штаты до сих пор не видели, чтобы Китай передавал РФ летальную помощь.

В ответ на вопрос, будет ли означать "красную линию", если Китай передаст РФ оружие, Байден подчеркнул: "Мы наложим строгие санкции на каждого, кто это сделает".

Напомним, CNN пишет, что Китай рассматривает возможность отправки беспилотников и боеприпасов в Россию.

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Джозеф БайденКитайВойна России против Украины