Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне, - Трамп

Глава Білого дому заявив, що остаточне рішення щодо залучення американських військових до поточних ударів Ізраїлю проти Ірану, ще не ухвалене.

Водночас, на його думку ще не пізно досягнути нової домовленості з Ісламською Республікою щодо її ядерної програми, але попередив, що "говорити вже дуже пізно".

"Можливо, я це зроблю, можливо, ні. Ніхто не знає, що я вирішу", - сказав Трамп журналістам, коментуючи перспективу участі США в ударах по іранських ядерних та військових об'єктах.

Пізніше у середу, виступаючи в Овальному кабінеті, президент наголосив, що попри небажання окремих кіл у Вашингтоні втручатися, "можливо, доведеться боротися, щоб не дозволити їм мати ядерну зброю".

"Однак незалежно від того, доведеться боротися чи ні, ніяк не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю, бо тоді весь світ вибухне. Я цього не дозволю", - підкреслив глава Білого дому.

Ніколи не пізно, але час минув

Відповідаючи на запитання щодо можливості відновлення переговорів з Іраном про нову угоду, яка б обмежувала ядерну програму Тегерана, Трамп заявив: "Ніколи не пізно".

За його словами, іранська сторона ініціювала контакт і навіть запропонувала направити делегацію до Білого дому.

"Я сказав: "Це дуже пізно. Розумієте?" Я сказав: "Вже дуже пізно говорити"", - заявив президент.

"Між зараз і тижнем тому - велика різниця", - додав Трамп, маючи на увазі початок масованих ізраїльських ударів по Ірану.