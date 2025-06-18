Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не дозволить Ірану володіти ядерною зброєю, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Глава Білого дому заявив, що остаточне рішення щодо залучення американських військових до поточних ударів Ізраїлю проти Ірану, ще не ухвалене.
Водночас, на його думку ще не пізно досягнути нової домовленості з Ісламською Республікою щодо її ядерної програми, але попередив, що "говорити вже дуже пізно".
"Можливо, я це зроблю, можливо, ні. Ніхто не знає, що я вирішу", - сказав Трамп журналістам, коментуючи перспективу участі США в ударах по іранських ядерних та військових об'єктах.
Пізніше у середу, виступаючи в Овальному кабінеті, президент наголосив, що попри небажання окремих кіл у Вашингтоні втручатися, "можливо, доведеться боротися, щоб не дозволити їм мати ядерну зброю".
"Однак незалежно від того, доведеться боротися чи ні, ніяк не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю, бо тоді весь світ вибухне. Я цього не дозволю", - підкреслив глава Білого дому.
Відповідаючи на запитання щодо можливості відновлення переговорів з Іраном про нову угоду, яка б обмежувала ядерну програму Тегерана, Трамп заявив: "Ніколи не пізно".
За його словами, іранська сторона ініціювала контакт і навіть запропонувала направити делегацію до Білого дому.
"Я сказав: "Це дуже пізно. Розумієте?" Я сказав: "Вже дуже пізно говорити"", - заявив президент.
"Між зараз і тижнем тому - велика різниця", - додав Трамп, маючи на увазі початок масованих ізраїльських ударів по Ірану.
З 13 червня армія Ізраїлю проводить військову операцію проти ядерних об'єктів Ірану під назвою "Левиний народ".
В рамках кампанії були уражені десятки військових та інших об'єктів, а також ліквідовані низка високопоставлених командирів Корпусу стражів іранської революції (КСІР) та кілька вчених, що брали участь у розробці ядерної програми.
Впродовж тижня військові двох країн з перервами обмінюються ударами дронами і ракетами по містах та об'єктах одне одного.
Тим часом США почали перекидати війська в регіон Близького Сходу, а Трамп не виключив приєднання до війни Ізраїлю проти Ірану.
Причиною цього може бути той факт, що лише армія США володіє бомбами, що можуть знищити ключовий ядерний об'єкт Ірану в Фордо у скелі глибоко під землею.
16 червня Дональд Трамп заявив, що Іран просигналізував про готовність піти на поступки для пом'якшення протистояння з Ізраїлем. Однак, за його словами, вже занадто пізно говорити про переговори.
За даними представника американської розвідки та джерела CBS News у Пентагоні, Іран привів у готовність ракети та інше обладнання для можливих ударів по базах США в регіоні на випадок, якщо Вашингтон долучиться до ізраїльських воєнних дій проти Тегерана.
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