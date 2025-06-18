Если Иран получит ядерное оружие, весь мир взорвется, - Трамп

Глава Белого дома заявил, что окончательное решение о привлечении американских военных к текущим ударам Израиля против Ирана, еще не принято.

В то же время, по его мнению еще не поздно достичь новой договоренности с Исламской Республикой по ее ядерной программе, но предупредил, что "говорить уже очень поздно".

"Возможно, я это сделаю, возможно, нет. Никто не знает, что я решу", - сказал Трамп журналистам, комментируя перспективу участия США в ударах по иранским ядерным и военным объектам.

Позже в среду, выступая в Овальном кабинете, президент подчеркнул, что несмотря на нежелание отдельных кругов в Вашингтоне вмешиваться, "возможно, придется бороться, чтобы не позволить им иметь ядерное оружие".

"Однако независимо от того, придется бороться или нет, никак нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, потому что тогда весь мир взорвется. Я этого не позволю", - подчеркнул глава Белого дома.

Никогда не поздно, но время прошло

Отвечая на вопрос о возможности возобновления переговоров с Ираном о новом соглашении, которое бы ограничивало ядерную программу Тегерана, Трамп заявил: "Никогда не поздно".

По его словам, иранская сторона инициировала контакт и даже предложила направить делегацию в Белый дом.

"Я сказал: "Это очень поздно. Понимаете?" Я сказал: "Уже очень поздно говорить"", - заявил президент.

"Между сейчас и неделей назад - большая разница", - добавил Трамп, имея в виду начало массированных израильских ударов по Ирану.