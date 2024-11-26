Якщо "Хезболла" порушить припинення вогню, Ізраїль завдасть удару, - Нетаньяху

"Якщо "Хезболла" порушить угоду і спробує переозброїтися, ми завдамо удару. Якщо вона спробує відновити терористичну інфраструктуру поблизу кордону, ми атакуємо. Якщо вона випустить ракету, якщо вона прокопає тунель, якщо вона привезе вантажівку з ракетами, ми атакуємо", - наголосив Нетаньягу.

Прем'єр також запевнив, що його країна має намір виконувати угоду про припинення вогню з бойовиками.

За словами Нетаньяху, він винесе пропозицію щодо припинення вогню у Лівані на остаточне затвердження повного складу Кабінету міністрів. І тривалість припинення вогню "залежатиме від того, що відбудеться в Лівані".

Він уточнив, що наразі є три причини, щоб погодитися на припинення вогню. Перша - зосередитися на іранській загрозі. Друга - дати військам можливість відпочити та поповнити запаси зброї. Третя - ізоляція бойовиків ХАМАС, які "залишаться одні на полі бою" і "на них чинитиметься великий тиск".