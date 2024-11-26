Якщо "Хезболла" порушить припинення вогню, Ізраїль завдасть удару, - Нетаньяху

Ізраїль буде відповідати силою у разі, якщо "Хезболла" порушить угоду про припинення вогню. По бойовикам буде завдано удару.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Якщо "Хезболла" порушить угоду і спробує переозброїтися, ми завдамо удару. Якщо вона спробує відновити терористичну інфраструктуру поблизу кордону, ми атакуємо. Якщо вона випустить ракету, якщо вона прокопає тунель, якщо вона привезе вантажівку з ракетами, ми атакуємо", - наголосив Нетаньягу.
Прем'єр також запевнив, що його країна має намір виконувати угоду про припинення вогню з бойовиками.
За словами Нетаньяху, він винесе пропозицію щодо припинення вогню у Лівані на остаточне затвердження повного складу Кабінету міністрів. І тривалість припинення вогню "залежатиме від того, що відбудеться в Лівані".
Він уточнив, що наразі є три причини, щоб погодитися на припинення вогню. Перша - зосередитися на іранській загрозі. Друга - дати військам можливість відпочити та поповнити запаси зброї. Третя - ізоляція бойовиків ХАМАС, які "залишаться одні на полі бою" і "на них чинитиметься великий тиск".
Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, Ізраїль може остаточно схвалити угоду про припинення вогню з "Хезболлою" у Лівані.
Така угода, за даними ЗМІ, зокрема, передбачає повне виведення ізраїльських військових із території Лівану на 60 днів.
При цьому The Jerusalem Post писало, що припинення вогню може набути чинності вже завтра, 27 листопада, вранці.
Детально про можливе припинення вогню - у матеріалі РБК-Україна.
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