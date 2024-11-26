Если "Хезболла" нарушит прекращение огня, Израиль нанесет удар, - Нетаньяху

"Если "Хезболла" нарушит соглашение и попытается перевооружиться, мы нанесем удар. Если она попытается восстановить террористическую инфраструктуру вблизи границы, мы атакуем. Если она выпустит ракету, если она прокопает туннель, если она привезет грузовик с ракетами, мы атакуем", - подчеркнул Нетаньяху.

Премьер также заверил, что его страна собирается выполнять соглашение о прекращении огня с боевиками.

По словам Нетаньяху, он вынесет предложение о прекращении огня в Ливане на окончательное утверждение полного состава Кабинета министров. И продолжительность прекращения огня "будет зависеть от того, что произойдет в Ливане".

Он уточнил, что сейчас есть три причины, чтобы согласиться на прекращение огня. Первая - сосредоточиться на иранской угрозе. Вторая - дать войскам возможность отдохнуть и пополнить запасы оружия. Третья - изоляция боевиков ХАМАС, которые "останутся одни на поле боя" и "на них будет оказываться большое давление".