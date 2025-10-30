Якщо газу не буде. Як вибрати автономний котел і скільки це коштує

Які особливості твердопаливного котла

Твердопаливний котел – це відносно простий пристрій для обігріву приміщення, в якому спалюються тверді джерела енергії (вугілля, дрова, паливні брикети), що призводить до виділення тепла. Раніше найпопулярнішим паливом, що використовувалось у котлах було вугілля. Сьогодні воно втрачає популярність, через високу ціну і меншу екологічність.

Процес горіння відбувається в топці котла, після чого тепло, що виділяється, передається в систему центрального опалення і розподіляється по всьому будинку.

На ринку твердопаливних котлів можна зустріти кілька різновидів цих пристроїв, кожен з яких відрізняється принципом роботи. Наприклад, котли тривалого горіння можуть функціонувати на одному завантаженні палива до 48 годин, пояснив керівник департаменту "Опалення" мережі торгових центрів "Епіцентр" Максим Кобзін. Це забезпечується спеціальним дизайном камери згоряння і системою точної подачі повітря. Горіння в них відбувається зверху вниз.

Піролізні котли засновані на більш технологічному способі спалювання деревини. Під час роботи піролізного котла деревина спочатку нагрівається і виділяє гази, які потім догорають у другій камері. Такий принцип дозволяє досягти ефективності роботи котла до 90%, додав Кобзін (ККД інших моделей дорівнює близько 75%). Втім, піролізні котли не рекомендовано використовувати як резервне джерело тепла через підвищену температуру горіння.

"Піролізний процес небезпечний, бо температура горіння газів удвічі вища, ніж у традиційному котлі. Використання такого котла без необхідного обладнання та правильного підключення створює реальний ризик займання або вибуху", – застеріг керівник компанії Svittepla Руслан Іванець у коментарі РБК-Україна.

Також в деяких котлах встановлена автоматична подача палива. Вони працюють переважно на пелетах або вугільній крихті. Завдяки механізму подачі відбувається рівномірне горіння, що дозволяє підтримувати стабільну температуру теплоносія. Подібні установки здатні підтримувати задані параметри з точністю до 1–2 °C і вимагають поповнення палива лише раз на 3–7 днів.

Твердопаливні котли мають ряд особливостей, про які варто знати заздалегідь. Наприклад, для дров, пелет чи вугілля потрібно приміщення для зберігання. Тому важливо передбачити місце під невеликий склад. Непогано також мати приміщення для просушування деревини, оскільки її часто продають з підвищеною вологістю.

З часом усередині твердопаливних котлів накопичується сажа, тому їх потрібно регулярно чистити. Частота обслуговування залежить від моделі та класу обладнання, Очищення та правильний догляд дозволять суттєво подовжити термін служби пристрою, а також добре вливають на ефективність і надійність його роботи.

Скільки коштують твердопаливні котли

Для приватного будинку як альтернативу газу зазвичай обирають бюджетні дров'яні котли, що можуть працювати на декількох видах палива (дровах, вугіллі та паливних брикетах), зазначив Кобзін. "Вартість традиційних дров’яних котлів починається від 13 900 грн", – додав експерт.

Ціни на твердопаливні котли наведено за даними мережі "Епіцентр". Для порівняння були використані найпопулярніші моделі кожного виду пристроїв.

Найпопулярніший, серед звичайних твердопаливних котлів коштує майже 17 тисяч гривень за акційною ціною. Без урахування знижки, ціна на цей пристрій сягає понад 18 тисяч гривень. Потужність котла – 14 кВт, він здатен забезпечити теплом будинок площею до 120 квадратних метрів та може працювати на вугіллі, дровах, та паливних брикетах.

Фото "Епіцентр"

На другому місці майже ідентичний пристрій, але потужністю 12 кВт. Він коштує понад 15 тисяч гривень за акційною ціною та понад 16 тисяч гривень без урахування знижки. Котел використовує такі ж види палива, що й попередня модель та здатен обігріти будинок площею до 100 квадратних метрів. Верхня межа цін на класичні твердопаливні котли залежно від потужності та наявності додаткових опцій може доходити до 40 тисяч гривень.

Найполярніший котел довготривалого горіння коштує 31 590 гривень (без знижки – понад 35 тисяч гривень).Він має потужність 25 кВт та здатен обігріти будинок площею до 250 квадратних метрів. Котел може працювати на торфі, брикетах з деревини, вугіллі та дровах. Одного завантаження вистачає до 24 годин роботи.

Ціни на піролізні котли потужністю до 12-16 кВт коливаються на рівні 48-50 тисяч гривень. Вартість моделей з більшою потужністю може бути значно вищою.

Фото "Епіцентр"

Скільки коштує встановити твердопаливний котел

Використання твердопаливного котла як резервного джерела тепла вимагає додаткового обладнання для безпечного підключення до системи опалення. Тому придбання котла – це лише частина витрат.

"Для правильної роботи пристрою обов'язково потрібно встановити клапан скидання тиску та змішувальний клапан (пристрій, який автоматично змішує потоки гарячої та холодної води - ред.)", - пояснив Кобзін.

Також потрібно буде встановити джерело безперебійного живлення. Воно потрібно для безперервної роботи циркуляційного насоса, додав Іванець. Це пристрій, завдяки якому вода циркулює трубами системи опалення, доставляючи тепло від котла до радіаторів.

До додаткових витрат входять елементи системи димоходу – труби, з’єднувальні деталі та арматура, що забезпечують правильну циркуляцію повітря і відведення диму. Витрати на це обладнання складуть приблизно 30-35 тисяч гривень, пояснив експерт. Джерело безперебійного живлення обійдеться у 7 тисяч гривень, а акумулятор до нього – ще приблизно у 8 тисяч гривень, навів розрахунки Іванець.

"Таким чином, навіть найпростіше встановлення твердопаливного котла в "економваріанті" може обійтися приблизно у 60 тисяч гривень", – резюмував він.