Крючкову грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Бывшему депутату Дмитрию Крючкову грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом РБК-Украина сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец.

По словам прокурора, Крючкову выдвинуто подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Данная статья предполагает максимальное наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также он уточнил, что немецкое правосудие сообщило о намерении выдать Крючкова Украине 19 марта.

Отметим, сегодня в Соломенском районном суде столицы проходит судебное заседание, в ходе которого рассматривают ходатайство о избрании меры пресечения бывшему депутату Дмитрию Крючкову. В ходе заседания Крючков рассказал о встречи с Игорем Кононенко, в ходе которой обсуждались работа с облэнерго и "Центрэнерго".

Кроме того, Дмитрий Крючков отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о хищениях средств госпредприятия "Энергорынок", и уточнил, что не будет не будет давать показания сотрудникам НАБУ и САП.

Напомним, в апреле 2018 года в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Его подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".