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Крючков утверждает, что компания "Энергомережа" контролируется Юрием Буглаком

Новости » Политика    17.04.2019 - 12:26
Крючков утверждает, что компания "Энергомережа" контролируется Юрием Буглаком
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Крючков заявил, что большая часть акций перешла под контроль офшорной компании, которую якобы контролирует депутат Юрий Буглак

Бывший депутат Дмитрий Крючков утверждает, что компания "Энергомережа" контролируется народным депутатом из окружения президента Петра Порошенко.
Об этом он заявил в ходе судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крючкова, в ходе создания схемы с выведением денег госпредприятия "Энергорынок" у него осталось только 25% акций. 

Он заявил, что большая часть акций перешла под контроль офшорной компании, которую якобы контролирует народный депутат от БПП Юрий Буглак.

Согласно данным реестра держателей ценных бумаг, собственником "Энергомережи" является кипрский офшор UA Energoset Holdings. Юрий Буглак получил депутатский мандат вместо Алексея Савченко, который возглавил Николаевскую облгосадминистрацию.

До прихода в парламент Буглак был главным юридическим советником дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен".

Отметим, сегодня в Соломенском районном суде столицы проходит судебное заседание, в ходе которого рассматривают ходатайство о избрании меры пресечения бывшему депутату Дмитрию Крючкову. В ходе заседания Крючков рассказал о встречи с Игорем Кононенко, в ходе которой обсуждались работа с облэнерго и "Центрэнерго".

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