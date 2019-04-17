Бывший депутат Дмитрий Крючков отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о хищениях средств госпредприятия "Энергорынок". Об этом он заявил в ходе судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Бывший народный депутат уточнил, что не будет давать показания сотрудникам Национального антикорупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Я буду давать показания в ходе судебного процесса", - заявил Крючков.

Отметим, сегодня в Соломенском районном суде столицы проходит судебное заседание, в ходе которого рассматривают ходатайство о избрании меры пресечения бывшему депутату Дмитрию Крючкову. В ходе заседания Крючков рассказал о встречи с Игорем Кононенко, в ходе которой обсуждались работа с облэнерго и "Центрэнерго".

Напомним, в апреле 2018 года в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Его подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщало РБК-Украина ранее, в 2016 году Крючкова объявили в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. Согласно версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.