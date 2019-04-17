Крючков рассказал о встрече с Кононенко

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

По словам Крючкова, Кононенко просил "ввести в курс дел" на тот момент председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка

Бывший депутат Дмитрий Крючков утверждает, что получал указания от окружения президента Петра Порошенко относительно работы компании "Энергомережа" с государственными облэнерго. Об этом он заявил в ходе судебного заседания о избрании меры пресечения, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, компания работала на законных основаниях, но потом к нему приехали представили президента с предложением поделиться частью корпоративных прав компании "Энергомережа".

"У нас была встреча с Игорем Кононенко, где обсуждалась работа с рядом облэнерго и "Центрэнерго"", - уточнил Крючков.

Также по его словам, Кононенко просил "ввести в курс дел" на тот момент председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Крючков уточнил, что Кононенко назвал Вовка "перспективным парнем". Однако по утверждения глава Нацкомисии был абсолютно некомпетентен в профильных вопросах.

"Финансовых отношений с Дмитрием Вовком у нас не было", - добавил Крючков.

Напомним, сегодня в Соломенском райсуде столицы проходит судебное заседание, в ходе которого рассматривают ходатайство о избрании меры пресечения экс-нардепу Дмитрию Крючкову.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад.