Крысину продлили арест на 60 суток

Следующее заседание состоится 20 июля в 11:30

Дарницкий районный суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым Чемесу и Юрию Крысину сроком на 60 суток. Об этом в зале суда заявила судья Любовь Леонтюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Защитник Гнатюк возразила против удовлетворения данного ходатайства. Суд исходит из следующего, что меры являются средствами обеспечения безопасности. Суд принимает во внимание, что Крысин и Чемес обвиняются в совершении тяжкого преступления", - сказала судья Леонтюк.

Следующее заседание состоится 20 июля в 11:30.

Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.

Ранее прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крысина могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.

9 июля в Дарницком суде Киева судья Татьяна Щасная не удовлетворила отвод судье Леонтюк по делу Юрия Крысина.