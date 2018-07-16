Крисіну продовжили арешт на 60 діб

Наступне засідання відбудеться 20 липня об 11:30

Дарницький районний суд ухвалив продовжити термін тримання під вартою обвинуваченим Чемесу та Юрію Крисіну строком на 60 діб. Про це у залі суду заявила суддя Любов Леонтюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Захисник Гнатюк заперечила проти задоволення даного клопотання. Суд виходить з наступного, що запобіжні заходи є засобами забезпечення безпеки. Суд бере до уваги, що Крисін і Чемес обвинувачуються у скоєнні тяжкого злочину", - сказала суддя Леонтюк.

Наступне засідання відбудеться 20 липня об 11:30.

Нагадаємо, 13 червня Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.

Раніше прокурор Юлія Малашич заявила, що справу Юрія Крисіна можуть почати розглядати наново з підготовчого засідання через те, що суддя Леонтюк з вересня йде на пенсію.

9 липня у Дарницькому суді Києва суддя Тетяна Щасна не задовольнила відвід судді Леонтюк у справі Юрія Крисіна.