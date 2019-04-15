Дах Нотр-Дам де Парі повністю обвалився

Фото: місце події (DominguezArjona / Twitter)

Дах обвалився слідом за шпилем

Дах собору Паризької богоматері повністю обвалився в ході пожежі в Нотр-Дам де Парі. Пожежникам поки не вдається впоратися з вогнем, повідомляє Le Figaro.

Представник собору Андре Фіно повідомив, що частина будівлі втрачена безповоротно.

"Все у вогні. Несучої конструкції, одна частина якої датується XIX століттям, а інша - XIII століттям, більше не залишилося", - розповів він.

Нагадаємо, що через пожежу впав шпиль Нотр-Дам де Парі. Повідомляється, президент Франції Еммануель Макрон відправиться на місце пожежі.

Як повідомляється, зараз горить Собор Паризької Богоматері. Інформації про постраждалих немає. Але вогонь охопив всю будівлю. Пожежні повідомили, що пожежа в Нотр-Дам де Парі сталася, ймовірно, через роботу з реставрації будівлі. В ході реставрації навколо собору були споруджені будівельні ліси, висота яких досягала 100 м.

Також мер Парижа Анн Ідальго повідомила, що пожежники намагаються впоратися з вогнем.

"У соборі Нотр-Дам в Парижі страшна пожежа. Пожежний департамент намагається впоратися з полум'ям. Ми разом з католицькою церквою Парижа. Я закликаю всіх не порушувати оточення, встановлене в цілях безпеки", - повідомила вона.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко. В соцмережах поширюються фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.