ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Крыму жительницу Симферополя оштрафовали за лозунг "Нет войне"

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 13:34
В Крыму жительницу Симферополя оштрафовали за лозунг "Нет войне" Фото: в Крыму жительницу Симферополя оштрафовали за лозунг "Нет войне" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Симферополе местную жительницу оштрафовали за табличку с надписью "Нет войне". Ее обязали уплатить 35 тысяч рублей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Крымской правозащитной группы.

Известно, что 9 марта женщина пришла к памятнику Тараса Шевченко, составила цветы и поставила картонную табличку сине-желтого цвета на которой было написано "Нет войне". Рядом с памятником стояли двое молодых людей в штатском. Один из них проследовал за женщиной к троллейбусу, после чего задержал ее вместе с полицейскими. Уже через несколько часов она находилась в "суде".

"Я спрашивала у судьи Можелянского, что противоправного в лозунгах о мире. Он ответил что-то вроде "это выстрел в спину наших ребят". Вопросов не задавал, свидетеля не вызвал, решение вынес быстро", - рассказала женщина.

В протоколе отметили, что женщина якобы дискредитировала использование Вооруженных сил РФ.

В итоге местный "судья" Виктор Можелянский признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа 35 тысяч рублей.

Война России против Украины продолжается семнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Крым
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит