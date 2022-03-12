ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Криму жительку Сімферополя оштрафували за гасло "Ні війні"

Новость на русском →
Субота 12 березня 2022 13:34
У Криму жительку Сімферополя оштрафували за гасло "Ні війні" Фото: у Криму жительку Сімферополя оштрафували за гасло "Ні війні" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Сімферополі місцеву жительку оштрафували за табличку з написом "Ні війні". Її зобов’язали сплатити 35 тисяч рублів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кримської правозахисної групи.

Відомо, що 9 березня жінка прийшла до пам’ятника Тараса Шевченка, склала квіти й поставила картонну табличку синьо-жовтого кольору на якій було написано "Ні війні". Поруч з пам'ятником стояли двоє молодих людей у цивільному. Один з них прослідував за жінкою до тролейбусу, після чого затримав її разом з поліцейськими. Вже через декілька годин вона перебувала у "суді".

"Я питала у судді Можелянського, що протиправного у гаслах про мир. Він відповів щось на кшталт "це постріл у спину наших хлопців". Запитань не ставив, свідка не викликав, рішення виніс швидко", – розповіла жінка.

У протоколі зазначили, що жінка, нібито, дискредитувала використання Збройних сил РФ.

У результаті місцевий "суддя" Віктор Можелянський визнав жінку винною у скоєні адміністративного правопорушення й призначив покарання у вигляді штрафу 35 тисяч рублів.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Крим
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть