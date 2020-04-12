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У Криму заборонили шлюби і розлучення через коронавірус

Новини » Суспільство     12.04.2020 - 10:24
У Криму заборонили шлюби і розлучення через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відділи РАЦС у Криму призупинили реєстрації актів цивільного стану

В анексованому Криму призупинили реєстрації актів цивільного стану за всіма видами, крім реєстрацій актів про народження і смерть через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

У зверненні російського Мін'юсту до влади регіонів РФ і анексованого Криму пропонується перенести вже призначені одруження "на більш пізній термін". Як можливий варіант в повідомленні прес-служби відомства зазначається "після 1 червня 2020 року".

"Міністерство юстиції переконливо просить звертатися в органи РАЦС виключно за гострої потреби", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, за два тижні весни, з 3 по 14 березня 2020 року, в анексованому Криму було зареєстровано 667 народжень дітей і шлюб 334 пар молодят.

Нагадаємо, раніше ЄС звинуватив Росію в черговому порушенні міжнародного права в Криму. В ЄС зробили заяву у зв'язку з призовною кампанією на півострові.

Також РБК-Україна писало, що російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності коронавірусом на півострові.

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