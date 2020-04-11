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ЕС уличил Россию в очередном нарушении международного права в Крыму

Новости » Политика     11.04.2020 - 16:27
ЕС уличил Россию в очередном нарушении международного права в Крыму
Иллюстративное фото (pixabay)

В ЕС сделали заявление в связи с призывной кампанией на полуострове

Призывная кампания в оккупированном Россией Крыму нарушает международное гуманитарное право. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

В ЕСВС подчеркнули, что Россия не имеет права проводить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ.

"Это нарушение международного гуманитарного права. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове", - говорится в заявлении.

При этом Европейский союз по-прежнему ожидает, что РФ откажется от своих притязаний на Крым.

"ЕС не признает незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя. Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в ЕСВС.

Напомним, ранее Украина обратилась в ООН с просьбой отреагировать на призывную кампанию в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что призыв Россией жителей Крыма осудили Соединенные Штаты Америки.

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